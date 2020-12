"Amy" siegt: animierte Popstars im Wettbewerb

no comment

In Japan wurden sie "geboren", jetzt sind sie auch in China auf Tour. Virtuelle Popstars flimmern über chinesische Bildschirme. Sie treten in Konzerten, Fernsehshows und auf digitalen Werbetafeln auf.

Am Samstag gewann "Amy" die Talentshow "Dimension Nova" im chinesischen Fernsehen. Dort waren ausschließlich Computeridole gegeneinander angetreten. Millionen Zuschauer verfolgten den Wettbewerb. Die Jury allerdings war mit Personen aus Fleisch und Blut besetzt.