Besuch beim Weihnachtsmann

no comment

In Peru sollen Kinder nicht auf den Weihnachtsmann verzichten müssen. In einem Vorort der Hauptstadt Lima hielt der Mann mit Bart und rotem Mantel Audienz hinter einer Plexiglasscheibe. So durften die Kleinen ganz nah heran. Mitarbeiter der Stadt hielten Desinfektionsmittel bereit und maßen die Temperatur der Kinder. Niemand sollte sich beim Besuch des Weihnachtsmanns anstecken.