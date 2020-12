Es war nur eine Frage der Zeit. Viele Experten waren überzeugt, dass die Mutante des Coronavirus fast überall in Europa bereits zirkuliert.

Wie zuerst BILD meldere, ist an Heiligabend ein erster Fall des mutierten Virus in Deutschland nachgewiesen worden. Die Frau war am 20. Dezember von London-Heathrow nach Frankfurt geflogen. Im Test-Center am Flughafen wurde sie per Schnelltest positiv auf das Coronavirus getestet. Die Gesundheitsämter haben das inzwischen bestätigt.

Die Frau wurde von Verwandten aus dem Landkreis Freudenstadt im Schwarzwald im Auto abgeholt, die sie nach Baden-Württemberg mitnahmen. Dort erfolgte ein PCR-Test - und in diesem wurde B.1.1.7, die neue Variante des Coronavirus, nachgewiesen.

Zuvor war das mutierte Virus schon u.a. in Proben in Italien, Dänemark und Österreich gefunden worden.

Die Frau und ihre Verwandten sind in Baden-Württemberg in häuslicher Isolation. Offenbar hat die Frau inzwischen leichte Symptome von Covid-19.

Testproben der Frau und der Verwandten wurden zur Charité nach Berlin geschickt.

In der Schweiz wurden ebenfalls an Heiligabend zwei Fälle des mutierten Virus entdeckt. Das hat das Bundesamt für Gesundheit BAG mitgeteilt.

Experten waren sich schon zuvor sicher, dass die Mutante auch von Reisenden aus Großbritannien in die Schweiz eingeschleppt wurde. Das erklärte Tanja Stadler von der Task-Force des Bundesamtes für Gesundheit.

In Deutschland hat das Robert Koch-Institut an Heiligabend mehr als 32.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und 802 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 verzeichnet.