Fröhliche Weihnachten Weltweit

Weltweit wird das Weihnachtsfest gefeiert. So auch in der mehrheitlich kurdischen Stadt Qamischli in Syriens nordöstlicher Provinz Hasakeh. Nicht alle halten sich an die coronabedingten Hygieneregeln und wahren Distanz zu ihren Mitmenschen.

Bethlehem, das als Geburtsort Jesu verehrt wird, ist Weihnachten 2020 anders als sonst,

Die Heiligabendmesse in der Geburtskirche ist traditionell der Höhepunkt der Weihnachtszeit, zu der Hunderttausende von Besuchern in die palästinensische Stadt im besetzten Westjordanland strömen. Die Messe wurde in diesem Jahr nur online übertragen.

Wie viele andere New Yorker hat auch Darwin Romero durch die Coronaviruspandemie seinen Job verloren. Als Weihnachtsmann läuft er durch die Straßen der Stadt, um etwas Geld zu verdienen.

Doch das Geld ist knapp, denn inmitten der Coronaviruspandemie verlassen nur wenige Menschen ihre Häuser.