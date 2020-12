Italien wartet auf zweite Lieferung des Impfstoffes

Seit dem 26. Dezember wird der erste in der EU zugelassene Impfstoff in ganz Europa verteilt. Heftige Schneefälle erschweren jedoch aktuell die zweite Auslieferung des Pfizer-Biontech-Impfstoffes nach Italien.

Der Transport sollte ursprünglich per LKW von Belgien aus über die Alpen nach Italien führen. Das derzeitige Schneechaos am Brenner hat diese Lieferkette allerdings blockiert. Jetzt wird auf Flugzeuge umgesattelt. An sechs italienischen Flughäfen, darunter in Rom und Mailand soll die neue Lieferung nun in der Nacht auf Mittwoch ankommen.

Italien wartet auf zweite Lieferung

Krankenhäuser und Pflegeheime, die mit den Impfungen für die Risikogruppen rechnen, mussten bereits einen Tag warten. 470.000 Dosen des Impfstoffes sollen in den nächsten Stunden in Europa verteilt werden. Italien hatte am Samstag mit der Verteilung von 9750 Dosen im ganzen Land begonnen.