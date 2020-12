Wünsche für das Neue Jahr: Ein Mann oder zwei

Jedes Jahr am 28. Dezember bietet der Good Riddance Day (Tag um froh zu sein, etwas los zu werden) die Möglichkeit, unangenehme, peinliche und unerwünschte Erinnerungen aus dem vergangenen Jahr zu zerstören. In New York konnten die Menschen aber auch gleichzeitig ihre Wünsche für das Neue Jahr auf einen Zettel schreiben. Jemand wünschte sich "einen Mann x 2". Viele wünschten sich am Good Riddance Day natürlich, Covid-19 loszuwerden. Jemand schrieb: "Ich will, dass die Pandemie vorbei ist, damit ich meine Familie in Puerto Rico wieder sehen kann."