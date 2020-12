Neapel: Die Kraft des Wassers

An der Mittelmeerküste schlugen Wellen zum Teil meterhoch. Im italienischen Neapel richtete das Wasser in einigen küstennahen Gaststätten Schaden an. Die Branche liegt aufgrund der Pandemieeinschränkungen bereits wirtschaftlich am Boden, für die betroffenen Wirtsleute sind die Überschwemmungen ein weiterer schwerer Schlag.