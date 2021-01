Festival in Kasan: Wer ist der schönste Schneemann?

no comment

Wer jemals einen Schneemann gebaut hat, weiß, dass das eine wahre Kunst ist, die nicht immer glückt.

Die Schneeverhältnisse an diesem Sonntag in Kasan, der Hauptstadt der halbautonomen Republik Tatarstan, waren perfekt. Dutzende Teilnehmer des Schneemann-Festivals, vorwiegend Familien, legten Hand an. Und hatten einige originelle Dekorationsideen parat.

Ergebnis: Mehr als 25 Schneemänner, die bis mindestens Mitte Januar im Uritsky-Stadtpark stehen bleiben dürfen, dafür sorgen die aktuellen Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt.

Einen Sieger gab es nicht beim dritten Schneemann-Festival, dafür wurden alle Teilnehmer mit einem Paar Fäustlingen belohnt.