Messe in Manila mit Abstandsregeln: Schwarzer Nazarener in Covid-Zeiten

no comment

Tausende Katholiken drängten sich in und vor der Quiapo-Kirche in der philippinischen Hauptstadt Manila, um einen Blick auf eine jahrhundertealte Statue von Jesus Christus zu werfen, von der angenommen wird, dass sie Heilkräfte besitzt, nachdem eine jährliche Parade wegen Covid-19 abgesagt wurde. Es handelt sich um das Fest des Schwarzen Nazareners, das auf den Philippinen normalerweise groß gefeiert wird. Die Behörden hatten die Menschen vergebens gebeten, zu Hause zu bleiben.

Die lebensgroße Statue, die Anfang des 17. Jahrhunderts auf die Philippinen gebracht wurde, als das Land noch eine spanische Kolonie war, wird traditionell auf einem Festwagen durch normalerweise überfüllte Straßen der Hauptstadt gezogen.

Gläubige, die die Kirche besuchten, durften die Ikone betrachten, aber nicht berühren. Der "Schwarze Nazarener" war auf dem Balkon über dem Eingang außer Reichweite.

Für viele war das genug. "Ich bin so glücklich mit dem, was ich jetzt hier sehe", sagte der 32-jährige George Arevalo, nachdem er an einer Messe teilgenommen hatte.