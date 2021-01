Dal-See in Indien zugefroren

Im Norden Indiens ist ein See zugefroren. Die Fischer müssen sich durch das Eis schlagen, bevor sie fischen können. Der Dal-See ist ein 21 Quadratkilometer großer See östlich der Stadt Srinagar im indischen Unionsterritorium Jammu und Kashmir auf einer Höhe von 1583 Metern über dem Meeresspiegel. Er wird auch "Juwel in der Krone Kashmirs" genannt. Er liegt in der Nähe der Stadt Srinagar.