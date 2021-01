Amtsenthebungsverfahren gegen Trump: Zweifel an Durchführbarkeit

In Washington DC hat die Polizei Abschied von einem ihrer Beamten genommen, der bei der Erstürmung des Kapitols ums Leben kam. Gewaltbereite Anhänger von Präsident Donald Trump hatten sich am Mittwoch Zugang zu dem Gebäude verschafft. Fünf Menschen starben. Mitglieder der Demokratischen Partei wollen in den letzten Tagen von Trumps Präsidentschaft noch ein Amtsenthebungsverfahren einleiten. Über die Durchführbarkeit bestehen Zweifel.

„Das Hauptthema ist der Senat"

Brian Kalt, Rechtswissenschaftler an der Michigan State University, sagt: „Es gibt einige parlamentarische Vorgänge, die das Repräsentantenhaus innerhalb von Stunden abschließen kann, wenn das gewünscht ist, sonst sicherlich innerhalb von ein, zwei Tagen. Das würde aber eine Debatte darüber ersticken und könnte Kritik auslösen“, so Kalt. „Das Hauptthema ist der Senat. Die Abgeordneten versammeln sich erst am 19. Januar wieder, und es gibt nichts, was sie zwingt, schneller vorzugehen“, sagt er.

Trump hatte seine Anhänger am Mittwoch zu einem Marsch auf das Kapitol ermutigt. Der künftige US-Präsident Joe Biden warf Trump vor, in seiner Amtszeit einen allumfassenden Angriff auf die Institutionen der US-Demokratie durchgeführt zu haben. Die Erstürmung des Kapitols durch Trumps Anhänger sei nur der Höhepunkt dieser Angriffe gewesen, so Biden.