An diesem Mittwoch meldet das Robert Koch-Institut wieder hohe tägliche Zahlen zur Corona-Lage in Deutschland. In den vergangenen 24 Stunden sind laut RKI 1.060 Menschen, die sich infiziert hatten, verstorben, 19.600 Personen haben sich bestätigt mit dem Virus angesteckt.

Am Dienstag waren die Zahlen deutlich niedriger.

Die Kanzlerin Angela Merkel hatte sich in einer CDU-Besprechung laut Medienberichten aber pessimistisch gezeigt und angesichts der ansteckenderen Coronavirus-Variante aus Großbritannien vor einer möglichen Verzehnfachung der 7-Tage-Inzidenz bis Ostern gewarnt.

Das RKI gibt die 7-Tage-Inzidenz für ganz Deutschland mit 155 an. Ab einem Wert von 200 sollte in den betroffenen Landkreisen auch eine Beschränkung der Mobilität auf einen 15-Kilometer-Radius in Kraft treten.

Die bundesweit höchste Inzidenz verzeichnet derzeit der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen mit 600 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen. An zweiter Stelle der traurigen Liste steht der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Sachsen.

Weiterhin stapeln sich die Särge im Krematorium in Meißen. Während dort normalerweise pro Tag etwa 70 bis 100 Leichen eingeäschert werden, sind es zur Zeit 300.