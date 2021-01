Aufblasbarer Kuschelraum: Berührung durch Plastik

no comment

Bewohnern von Seniorenheimen in Italien wird ein "Kuschelraum" angeboten, in dem sie ihre Angehörigen in absoluter Sicherheit umarmen können, durch Plastik.

Eine originelle Lösung: ein aufblasbarer und mobiler "Kuschelraum".

Die Initiative wurde in der Provinz Avellino, nicht weit von Neapel entfernt, gestartet. Seit Weihnachten ist der "Kuschelraum" in Betrieb und reist durch die gesamte Region.