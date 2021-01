Johnson besucht englische Unwettergebiete

Nach dem Durchzug von Sturm Christoph hat der britische Premiermininster Boris Johnson die Überschwemmungsgebiete in Nordwestengland besucht. Er musste sich gegen Vorwürfe wehren, nicht genug zur Vorbeugung getan zu haben.

Hunderte Menschen in der Nähe von Manchester, Liverpool und in Nordwales sind betroffen; viele mussten in Notunterkünften übernachten. Die Menschen sind an Überflutungen gewöhnt.

Johnson verteidigte die Bilanz seiner Regierung und sagte,

das Wichtigste, das unser Land nach Covid-19 tun muss, ist wieder auf die Beine zu kommen. Wir müssen helfen, Arbeitsplätze zu schaffen und Schutzwälle gegen Überflutungen zu bauen. Eine Idee, über die in der Umweltagentur jeder redet und die ich spannend finde, ist, weiter oben Bäume zu pflanzen, damit ein Teil des Regens aufgefangen und die Auswirkungen der Überflutungen begrenzt werden.

Zahlreichen Vorgängerregierungen war ebenfalls vorgehalten worden, nicht genug gegen die wiederholten Überflutungen zu tun.