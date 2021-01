Wahrheit und Transparenz: Bidens neue Sprecherin will aufräumen

Als mich der Präsident bat, diese Rolle zu übernehmen, sprachen wir darüber, dass Wahrheit und Transparenz wieder in die Pressebriefings gehören. Würde der Präsident hier neben mir stehen, würde er sagen, er arbeite für das amerikanische Volk. Ich arbeite also auch für das amerikanische Volk. Seine Überzeugung ist es, dass die Regierung wieder für Transparenz und Wahrheit steht, und diese mitzuteilen, selbst wenn sie unangenehm ist. Ich hoffe, dass ich in meiner Rolle als Pressesprecherin dafür einstehen kann.