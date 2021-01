Hohe Haftstrafen für Schleuser nach Tod von 39 Geflüchteten aus Vietnam

Die beiden Hauptangeklagten sind zu Haftstrafen von 27 und 20 Jahren verurteilt worden. Insgesamt hat das Gericht in London vier Männer schuldig gesprochen, die für den Tod von 39 jungen Leuten aus Vietnam verantwortlich gemacht weden.

Der Fahrer des LKW, in dem die Geflüchteten qualvoll starben, wurde zu 13 Jahren und vier Monaten Haft verurteilt.

Die Leichen der jungen Leute aus Vietnam waren am 23. Oktober 2019 in Grays östlich von London in einem Lkw entdeckt worden. Es handelte sich um 31 Männer und 8 Frauen aus Vietnam. Sie hatten jeweils mehr als 10 000 Euro bezahlt, um nach Großbritannien gebracht zu werden.

Experten zufolge war die Temperatur in dem versiegelten Container während der Überfahrt von Belgien nach England auf bis zu 40 Grad gestiegen. Die Migranten hatten keine Chance, in dem Fahrzeug zu überleben.