lichtfenster: Gedenken an 50.000 Corona-Tote

In Deutschland sind inzwischen mehr als 50.000 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. An die Toten will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erinnern - mit der Aktion "Lichtfenster". Er stellte an diesem 22. Januar 2021 eine Kerze im Fenster seines Amtssitzes Schloss Bellevue in Berlin auf.

Bei der Pressekonferenz in Berlin hatte der Chef des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, zu den 50.000 Toten gesagt: "Das ist eine bedrückende, für mich schier unfassbare Zahl."

Schon seit Wochen gedenken Berlinerinnen und Berliner jeden Sonntag der Corona-Toten.

In den sozialen Medien teilen viele Userinnen und User mit, dass sie bei der Initiative mitmachen.

Zuletzt ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus zurückgegangen, doch in vielen Krankenhäusern arbeiten die Beschäftigten weiterhin am Limit und darüber hinaus. Oft lässt sich der Krankheitsverlauf bei schweren Fällen von Covid-19 kaum voraussagen.