Krawalle bei Corona-Protesten in Eindhoven und Amsterdam

In den Niederlanden hat es bei nicht genehmigten Protesten gegen die Corona-Maßnahmen Ausschreitungen gegeben. In Eindhoven griffen Demonstrierende die Polizei mit Steinen und Feuerwerkskörpern an. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas und Wasserwerfer ein. Laut Polizei wurden mehr als 30 Menschen festgenommen. In Amsterdam spielten sich ähnliche Szenen ab.

In den Niederlanden gilt seit diesem Wochenende erstmals seit Kriegsende wieder eine nächtliche Ausgangssperre. Dagegen hatte es bereits am Samstag in der Kleinstadt Urk nördlich von Amsterdam gewalttätige Proteste gegeben. Jugendliche setzten ein Corona-Testzentrum des Gesundheitsamtes in Brand und griffen ein Fernsehteam mit Pfefferspray an.

Landesweit verhängte die Polizei in der ersten Nacht der Sperrstunde 3600 Geldstrafen und nahm 25 Menschen fest.