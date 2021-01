no comment

In mehreren Städten Russlands kam es am Samstag zu Kundgebungen, die von den Behörden nicht genehmigt worden waren. Die Menschen forderten die Freilassung des inhaftierten Oppositionspolitikers Alexej Nawalny. Es kam zu vielen Festnahmen, meldeten Oppositionelle. Amtlichen Angaben nach waren es allein in Moskau mehr als 600.