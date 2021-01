Nur für Schwindelfreie: Kraxeln auf den höchsten Schornstein Europas

no comment

Natur, soweit das Auge reicht. Ein Schornstein, so schwindelnd hoch, dass das Vorstellungsvermögen nicht hinterherkommt und das Herz in die Hose rutscht. Das ist nicht bei allen so. Ein paar Weltklasse-Kletterer wollten es wissen.

Janja Garnbret und Domen Skofic haben es geschafft, sie kletterten auf den höchsten Schornstein Europas in 360 Meter Höhe in Slowenien, der seit 2014 stillgelegt ist.

Beim zweiten Versuch schafften beide das volle Programm mit 13 Seillängen in nur sieben Stunden und 32 Minuten.