40 - 113 Euro: Europol warnt vor gefälschten PCR-Testergebnissen

Die europäische Polizeibehörde Europol warnt vor gefälschten negativen Coronavirus-Testergebnisssen. So wurde am Flughafen Charles de Gaulle in Paris bereits ein Händlerring aufgedeckt, der gefälschte PCR-Testergebnisse an Reisende verkaufte. In Frankreich müssen Einreisende nach einer Flugreise seit dem vergangenen Sonntag einen negativen PCR-Test nachweisen.

In Großbritannien wurden vermeintliche Dokumente für umgerechnet 113 Euro angeboten - in Spanien für 40 Euro.

Nach nicht zertifizierten Schutzmasken und Fake-Impfstoffen seien jetzt gefälschte negative Testergebnisse im Trend schreibt Europol auf Twitter. Betrüger hätten sich darauf spezialisiert aus der Corona-Pandemie Profit zu schlagen. Einige der Fake-Testergebnisse wurden offenbar mit hochwertigen Druckern hergestellt.

Die Polizeibehörden in den europäischen Staaten fordert Europol auf, die Informationen über gefälschte Tests zu teilen.