Straßen-Stuntshow in Caracas

Eine willkommene Abwechslung für die BewohnerInnen in einem Armenviertel in der venezolanischen Hauptstadt Caracas: Stuntman "Crazy Pedro" und andere führten ihre Kunststücke vor. Der Motorradfahrer heißt eigentlich Pedro Aldana und ist für seine illegalen Straßenshows bekannt. Wenn er nicht durch die Straßen düst, bringt er jungen Männern in seiner Werkstatt in Caracas bei, Motorräder zu reparieren.