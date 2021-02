Deutsches Team zur Corona-Hilfe in Portugal - Euronews am Abend 03.02.

🌍 Guten Abend!

✈️ Hilfe in der Not von Wunstorf nach Lissabon: Ein medizinisches Team der Bundeswehr ist mit Beatmungsgeräten in Portugal eingetroffen. Das Land ist besonders schlimm von der britischen Variante des Coronavirus betroffen - und es gibt weder genug Intensivbetten noch genug medizinisches Personal, um die schwer erkrankten Covid-19-Patientinnen und -Patienten zu versorgen.

🦇 Die Experten der WHO-Mission haben in Wuhan ein umstrittenes Fledermaus-Labor inspiziert.

💊 Ein neues Medikament gegen Covid-19 kommt aus Ungarn. Ein Bericht aus Budapest.

🔮 Kann "Super Mario" Italien retten? Ex-EZB-Chef Mario Draghi soll eine neue Regierung bilden.

🚀 Nur 6-einhalb Minuten nach dem Start ist die SpacEx-Starship-Rakete abgestürzt.

🥬🦪 Wo und was muss man essen, um in der Öko-Bilanz gut auszusehen. Eine Sternekoch macht's vor.

🎬 Schachspielen boomt - dank der Netflix-Serie "Damengambit". Und ein Familienbetrieb bei Barcelona ist überwältigt von dem Erfolg.

🧘🏻‍♀️🧘🏻 Haben Sie einen schönen (Schach-)Spiele-Abend! Machen Sie es sich so nett wie möglich!