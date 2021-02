Mehr Rechte für Geimpfte? Euronews am Abend am 04.02.

🙃Guten Abend!

💉 Mehr und mehr Menschen werden gegen das Coronavirus geimpft - und die Diskussion darüber, ob sie nach der Impfung wieder mehr dürfen, nimmt an Fahrt auf. Allerdings geht es auch um die Gerechtigkeit gegenüber denen, die sich noch nicht impfen lassen können. Also: doch keine Sonderrechte für Geimpfte in Deutschland?

🌡 Wie der Corona-Impfpass in Dänemark und Schweden funktioniert.

😷 Die Corona-Lage in Europa: von Spanien bis Tirol.

🦠 Die britische Mutante B117 breitet sich immer weiter aus. Dazu ein Experte.

🌎 Wenn Covid-19 Krebsbehandlungen bremst.

👩🏻‍💻 Ziemlich unglaublich: In Myanmar haben die Militärs Facebook abgeschaltet.

🍳 Sachen gibt's: Zwei Französinnen haben VEGANE EIER kreiert.

👙🌊 Warum tummeln sich eigentlich Argentinierinnen und Argentinier im Schaum?

🌈 Damit sagen wir TSCHÜSS, bis morgen!