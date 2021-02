Hallo, an diesem Dienstag dreht sich wieder vieles ums Winterwetter und um den Corona-Lockdown!

🇦🇹 Ein ungewöhnlicher Schritt in Österreich um den Hotspot der Coronavirus-Mutation aus Südafrika: Tirol, jetzt kommen drastische Pläne.

❄️ Wegen des heftigen Winterwetters mussten Hunderte in Deutschland die Nacht auf der Autobahn verbringen.

Ein LKW auf der A2 bei Wendeburg, wo viele die ganze Nacht blockiert waren Hauke-Christian Dittrich/(c) Copyright 2021, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

🇺🇸 Donald Trump wird behandelt wie vor Gericht beim Amtsenthebungsverfahren gegen ihn.

🧫 Die von der WHO nach Wuhan geschickten Experten glauben nicht, dass das Coronavirus aus einem Labor stammt.

🦠 Bei immungeschwächten Patienten sind schnelle Virus-Mutationen festgestellt worden. Was das bedeutet.

🌊 Dieses ganz besondere Foto einer Welle in der Bretagne geht viral.

🚀 Die Vereinigten Arabischen Emirate setzen auf Weltraum-Forschung. Jetzt hat ihre Sonde MARS erreicht.

🦗 Und was gibt es bei Ihnen so zum Abendessen? Offenbar leckere Mehlwürmer könnten Trend werden in Zeiten, in denen es nicht für alle Fleisch gibt.

🍵 Wir wünschen Ihnen einen schönen, warmen Abend!