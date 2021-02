Amtsenthebungsverfahren gegen Trump: Methoden wie im Mittelalter?

Im Verfahren gegen US-Altpräsident Donald Trump haben Abgeordnete der Demokratischen Partei aufgezeigt, weshalb sie sich für eine nachträgliche Amtsenthebung aussprechen.

Sie zeigten Aufnahmen des 6. Januar, als sich eine Menschenmenge gewaltsam Zutritt zum Kapitol verschaffte. Die Demokraten werfen Trump vor, die Eindringlinge zuvor in einer Rede aufgehetzt zu haben. Erstmals bekannt wurde, dass die Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, am 6. Januar aus dem Gebäude gebracht wurde, da einige der Eindringlinge den Kopf der Trump-Widersacherin gefordert hätten, hieß es seitens der Demokraten.

Joe Neguse, ein Abgeordneter der Demokraten, meint: „Sie werden im Laufe des Verfahrens sehen, dass die Menschenmenge vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump herbeigerufen, aufgestellt und angestachelt wurde.“

Trumps Anwalt Rudy Giuliani hatte in einer Rede kurz vor den Geschehnissen am 6. Januar zu einem sogenannten Gerichtskampf aufgerufen - auf diese Weise wurden im Mittelalter Streitigkeiten durch einen körperlichen Zweikampf ausgetragen.

Abgeordneter der Demokraten: Trump hat sich „verzweifelt an die Macht geklammert"

„Ein Gerichtskampf. Donald Trump hat Giuliani gelobt, dieser habe gute Arbeit geleistet und den Mut gehabt, der Menge zu sagen, dass man einen Gerichtskampf brauche“, so Madeleine Dean von den Demokraten. Ihr Kollege Ted Lieu sagte: „Sie haben einen Mann gesehen, der sich derart verzweifelt an die Macht geklammert hat, dass er alles versuchte, um diese wahren. Als ihm die gewaltlosen Mittel ausgingen, hat er sich an die gewaltbereite Menge gewandt, die am 6. Januar den Senat angegriffen hat.“

Ein Anwalt von Donald Trump sagte, die Demokraten hätten keine Beweise vorgebracht, die eine Verbindung zwischen den Gewalttaten und dem Altpräsidenten zeigten. Ab Freitag wird die Verteidigung ihre Sichtweise vor dem Senat darlegen. Um Trump nachträglich seines Amtes zu entheben, braucht es im Senat eine Zweidrittelmehrheit.