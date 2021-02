Jazzpianist Chick Corea im Alter von 79 Jahren gestorben

Der Jazz-Pianist Chick Corea ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Die traurige Nachricht vom Tod des legendären Musikers schon am 9. Februar 2021 wurde an diesem Donnerstag auf seiner offiziellen Facebook-Seite mitgeteilt.

Chick Corea hatte insgesamt 23 Grammy Awards gewonnen.

Offenbar hatte der Musiker selbst eine Botschaft hinterlassen: "Ich möchte all jenen danken, die mir auf meinem Weg geholfen haben, das Feuer der Musik hell brennen zu lassen", heißt es in der Nachricht des Pianisten auf Facebook. "Es ist meine Hoffnung, dass diejenigen, die spielen, schreiben, auftreten können, dies tun. Wenn nicht für sich selbst, dann für den Rest von uns. Es ist nicht nur so, dass die Welt mehr Künstler braucht, es macht auch einfach Spaß."

Corea galt als einer der wichtigsten zeitgenössischen Jazzpianisten und -komponisten.

Der Musiker, der auch mit Miles Davis aufgetreten war, erlag einem Krebsleiden.

Umstritten war Chick Corea, weil er sich offen zur Scientology bekannte, die in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wird.