Nach dem Corona-Gipfel mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstagmorgen dem Bundestag gestellt. In einer Regierungserklärung hat sie die Abgeordneten über die Ergebnisse der Bund-Länder-Gespräche informiert.

In Deutschland wird der Lockdown bis zum 7. März verlängert. Merkel begründete die Verlängerung der Maßnahmen mit den Virusmutationen.

"Trotz sinkender Inzidenzen, dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass sich daruter eine neue Virusvariante aufbauet", so Merkel. Die drei bislang bekannten Virusvarianten seien deutlich agressiver und auch in Zukunft können es weitere unerfreundliche Entwicklungen geben.

Als Zielmarke für weitere Lockerungen etwa in Handel und Kultur gilt jetzt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 35. Vorher galt eine Inzidenz 50 als Richtwert. Ziel sei es zu verhindern, noch einmal in ein exponentielles Wachstum zu kommen und dann eine dritte Welle zu erleben, so Merkel.

Einige Schulen werden schon nächste Woche öffnen

Ausnahmen gelten für Friseursalons: Sie dürfen ab dem 1. März wieder aufmachen, unter Einhaltung von Hygieneauflagen.

Über die Öffnung von Schulen und Kitas sollen die Bundesländer selber entscheiden. Einige werden bereits nächste Woche öffnen, am 22. Februar weitere. Allerdings geht es erst einmal nur um die Grundschulen, die im Wechselunterricht und mit vielen Hygienemaßnahmen öffnen dürfen.

"Die Impfungen kommen immer mehr in Schwung"

Angela Merkel sagte, dass die Regierung die Impfstoffhersteller dabei unterstützen will, die Produktionen weiter hochzufahren und neue Produktionstätten aufzubauen. "Gerstern ist eine neue Produktionsstätte von BioNTech in Marburg gestartet."