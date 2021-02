Tianwen-1 erreicht Umlaufbahn des Mars

Die chinesische Weltraumsonde Tianwen-1 hat die Umlaufbahn des Mars erreicht. Die Sonde war am 23. Juli vergangenen Jahres ins All geschossen worden, legte seitdem rund 475 Millionen Kilometer zurück und erreichte nun nach 202 Tagen Flug ihr vorläufiges Ziel.

Beobachten, dann erkunden

Zunächst soll der Mars mithilfe der Sonde von der Umlaufbahn aus beobachtet werden. Zu diesem Zweck ist das Gerät unter anderem mit Kameras und Messinstrumenten ausgestattet. Eine weitere Aufgabe von Tianwen-1: Sie soll Ausschau nach einem geeigneten Ort halten, an dem ein Erkundungsfahrzeug auf dem Planeten abgesetzt werden kann. Dieser Schritt soll im Mai oder Juni vollzogen werden.

Bereits am Dienstag meldeten die Vereinigten Arabischen Emirate die Ankunft ihrer Weltraumsonde in der Mars-Umlaufbahn. Auch eine Rakete der Vereinigten Staaten ist in Richtung Mars unterwegs.