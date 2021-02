Verkehrsbehinderungen und tödliche Unfälle: Winterwetter in Europa

Winterwetter in Europa: In Norditalien sind bei einer Massenkarambolage zwischen Turin und dem Wintersportort Bardonnecchia zwei Menschen ums Leben gekommen. Zudem gab es mehrere Verletzte. Mindestens 25 Fahrzeuge waren involviert. Zwei weitere Menschen wurden in anderen norditalienischen Regionen durch Lawinen getötet.

Auch in Frankreich sorgen Schnee und Eis für Schwierigkeiten: Im Département La Vienne im Westen des Landes sperrten die Behörden wegen Glätte für LKW den Zugang zur Autobahn. Hunderte FahrerInnen mussten in ihren Fahrzeugen ausharren. Landesweit wird in gut einem Dutzend Départements vor Schwierigkeiten durch Kälte gewarnt.

In Moksau fiel so viel Schnee wie seit Jahren nicht mehr. Auf den Straßen bildeten sich zahlreiche Staus. In und um Moskau meldete der Katastrophenschutz, dass mehrere Gebäudedächer aufgrund der schweren Schneemassen eingesackt seien. Ein Mensch sei tot aus einer zerstörten Halle geborgen worden.