Eisiger Winter: Temperaturrekord im Erzgebirge mit -28,8 Grad

Der Winter in Deutschland bricht in diesem Jahr Rekorde. Die niedrigste Temperatur wurde in der Nacht zum Montag im Erzgebirge gemessen. In Kühnheide, das zur Stadt Marienberg gehört, sank die Temperatur auf minus 28,8 Grad Celsius unter Null. Das gab der deutsche Wetterdienst DWD bekannt.

In Westdeutschland hingegen war es etwas wärmer. Allerdings müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Glatteis einstellen - in Teilen Niedersachsens, Nordrhein-Westfalens und Rheinland-Pfalz und in Bremen gab es amtliche Unwetterwarnungen.

1 2 Eisiger Wind weht bei Sonnenaufgang auf dem Brocken in Schierke, Deutschland, 13.02.2021 Matthias Bein/dpa via AP 1 2 Menschen spazieren auf dem schneebedeckten Strand in Bansin, Usedom, 12.02.2021 Jens Buettner/dpa via AP 1 2 Mit und ohne Schlittschuhe sind Leipziger auf dem "See der tausend Tränen" vor dem Völkerschlachtdenkmal in Leipzig unterwegs, 14.02.2021 Jan Woitas/dpa via AP 1 2 Ein Angestellter des Hotels Adlon fegt den Schnee vom Gehweg am Pariser Platz in Berlin, Deutschland, 08.02.2021 Kay Nietfeld/dpa via AP 1 2 Eisregen, gefrorener Nebel und Schnee auf Bäumen im Taunus bei Frankfurt, 11.02.2021 Michael Probst/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Ein Flugzeug wird auf dem Stuttgarter Flughafen vor dem Start enteist, 12.02.2021 Marijan Murat/dpa via AP 1 2 Eisbader schwimmen in der vereisten Elbe, Hamburg, Deutschland, Freitag, 12.02.2021. Christian Charisius/dpa via AP 1 2 Ein mit Eis bedeckter Zaun steht am Ufer der Kieler Förde in Strande, Deutschland. Freitag, 12.02.2021 Axel Heimken/(c) Copyright 2021, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten 1 2 Eiszapfen hängen vor einem Fenster in Altenberg, Deutschland, Samstag, 13.02.2021 Matthias Schrader/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Schnee bedeckt die Gleise an einem Güterbahnhof der Bahn in Halle/Saale, Deutschland,12.02.2021 Hendrik Schmidt/(c) dpa-Zentralbild

Der Warnlagebericht des DWDs sprach von einer "signifikanten Wetterumstellung", die den Ausläufern eines kräftigen Atlantiktiefs über Deutschland geschuldet sei. Durch die warme Meeresluft gebe es vor allem im Westen Deutschlands zu Regen, der auf den kalten Böden und Straßen gefriere. Im Osten falle weiterhin Schnee, die teils in gefrierenden Regen übergehen können.