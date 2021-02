Katalonien: Separatistische Parteien holen sich Mehrheit

Ich möchte eine Botschaft an alle Verantwortlichen in Europa senden: Die Ergebnisse sind eindeutig. Wir, die Pro-Unabhängigkeitsparteien, haben eine Mehrheit. Wir haben mehr als 50% der Wählerstimmen erreicht. Das katalanische Volk hat gesprochen. Es ist an der Zeit, ein Referendum über unsere Selbstbestimmung auszuhandeln. Bitte, machen Sie mit.