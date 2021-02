Aus Ischgl lernen - Euronews am Abend am 18.02.

🧘🏻‍♀️ Hallo!

😮 Eine neue Studie hat die Coronalage am ehemaligen Hotspot in Österreich untersucht. Was wir aus dem Hotspot ISCHGL lernen: Die Immunität gegen Covid-19 bleibt.

🇨🇭 In der Schweiz gibt es eine Exit-Strategie aus dem Lockdown. Was ab dem 1. März wieder geht.

💉 Der Impfstoff von AstraZeneca ist in Deutschland nicht beliebt. Was wird jetzt aus den vielen tausend Dosen?

😷 Kaum Corona im Norden? In Flensburg gilt ab Samstag eine nächtliche Ausgangssperre.

🛳 Sie sind eine makabre Attraktion: Kreuzfahrtriesen als Geisterschiffe vor Zypern!

👩🏻‍💻 Es gibt richtig Zoff zwischen Facebook und der australischen Regierung. Und viele Userinnen und User sind wütend.

🌏 Dubai ist nicht für alle ein Traum. Die Sorge um Prinzessin Latifa wächst, ihr Freundeskreis schlägt Alarm.

🌋 Und wir haben die jüngsten Bilder vom andauernden Ausbruch des Ätna auf Sizilien.

