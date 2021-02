1 Jahr nach Hanau: "9 Minuten Dunkelheit für eine leuchtende Zukunft"

Die Mutter von Ferhat Unvar trauert jeden Tag um ihren Sohn Ferhat Unvar, der vor einem Jahr im Alter von 22 Jahren bei dem rassistischen Anschlag in Hanau getötet wurde. Ihr Sohn hat in einem Gedicht den Satz geschrieben: "Tot sind wir erst, wenn man uns vergisst".

Serpil Temiz Unvar hat im Namen ihres Sohnes, dem in der Schule von seinen Lehrer:innen nicht viel zugetraut wurde, eine Bildungsinitiative gegründet - gegen rassistisches Denken, damit der Anschlag von Hanau der letzte rassistische Anschlag in Deutschland war.

Mit ihrer Initiative fordert Serpil Temiz Unvar uns alle dazu auf, diesem Freitagabend um 21 Uhr 55 das Licht auszuschalten, um ein Zeichen zu setzen im Kampf gegen die Rassismus: "Neunminütige Dunkelheit für eine leuchtende Zukunft".

Wie viele Familien der Opfer will sie "Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung, Konsequenzen" nach den Morden durch einen Neonazi in der Stadt unweit von Frankfurt. "Wir haben uns auf einen langen Weg gemacht, um mal sagen zu können: Ferhat, es hat sich gelohnt.", sagt die Mutter der Frankfurter Rundschau.

Schon kurz nach dem Anschlag war die Initiative #saytheirnames entstanden, um die Namen der Opfer von Hanau nicht zu vergessen.

Hanau - ein Jahr nach dem Anschlag Michael Probst/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Am 19. Februar 2020 hatte ein 43-jähriger Rechtsradikaler neun Menschen - und danach seine Mutter und sich selbst umgebracht. Auch der Opferbeamte der Bundesregierung, Edgar Franke, fordert weitere Aufklärung. Die Gesellschaft dürfe gerade jetzt nicht weiter auseinanderdriften, betonte Franke. "Wir müssen hart daran arbeiten, das tief erschütterte Vertrauen in den Schutz des Staates wieder zu gewinnen. Wir dürfen nicht vergessen, welch tiefe Ängste ein solcher Anschlag bei all den Menschen auslöst, die rassistische Angriffe im Netz und auf der Straße erleben."

In Frankfurt haben am Donnerstagabend etwa 3.000 Menschen demonstriert - mit dem Slogan "Hanau war kein Einzelfall - Widerstand überall".

Die taz schreibt am Jahrestag des Anschlags unter dem Titel "Aus Hanau nichts gelernt": "Aus den Berichten der Angehörigen geht hervor, dass die Polizeibehörden aus den zahlreichen NSU-Berichten nicht die geringste Konsequenz gezogen haben. Die erste Annahme am Tatort war, es handele sich um eine Art Showdown im Rahmen von „organisierter Ausländerkriminalität“. Das passte auch zu den vorangehenden, bundesweit und regelmäßig stattfindenden Razzien in Shisha-Bars, die nach eigenen Aussagen der Polizei ohnehin nur dazu dienten, das subjektive Sicherheitsempfinden „der Bevölkerung“ zu stärken. Der Verfassungsschutz hat erst seit zwei Jahren einen Präsidenten, der nicht mit der AfD sympathisiert: In Sachen Rechtsterrorismus hinkt die Einrichtung immer noch gnadenlos hinterher. Die Sicherheitsbehörden haben weder im Gefolge von NSU noch von Hanau eine konsequente Organisationsentwicklung durchlaufen, um sich auf die Vielheit der Gesellschaft einzustellen. Es wird nicht einmal verstanden, dass „Profiling“ nach Hautfarbe oder ethnischen Kriterien nicht nur falsch, sondern auch für die eigene Arbeit völlig kontraproduktiv ist."