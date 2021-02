no comment

Normalerweise zieht das Event im äußersten Südosten Russlands auch etliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Ausland an. Doch durch die Pandemie blieben russische Extremsportler und Extremsportlerinnen diesmal unter sich - beim Lauf über einen zugefrorenen See in Wladiwostok.

Immerhin tausend Läuferinnen und Läufer wagten sich mit Spike-Schuhen auf das Eis, das in der Laufspur nach offiziellen Angaben eine Dicke von 60 Zentimetern aufwies.