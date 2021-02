Fast 500.000 Menschen sind in den USA an Covid-19 verstorben - das sind mehr Tote als US-amerikanische Tote in allen Kriegen zusammen, das heißt mehr als im Ersten und im Zweiten Weltkrieg sowie im Vietnam-Krieg.

Die USA haben weltweit laut Johns-Hopkins-Uni die meisten Todesfälle durch Covid-19, vor Brasilien mit mehr als 246.000 Toten, Mexiko mit mehr als 180.000 und Indien mit mehr als 156.000 Toten. An fünfter Stelle liegt Großbritannien mit mehr als 120.000 Toten, vor Italien mit mehr als 95.000 Todesfällen.

Gleichzeitig gibt es Hoffnung - so schreibt die New York Times -, denn die Zahl der Neuinfektionen ist in den USA in den vergangenen Tagen sehr stark zurückgegangen, auch die Zahl der täglichen Todesfälle ging zuletzt zurück.

Auf ihrer Titelseite druckt die New York Times eine "Mauer der Trauer" ab.

Der Virologe Anthony Fauci, der US-Präsident Joe Biden berät, erklärte angesichts der fast 500.000 Toten: "Das ist schrecklich. So etwas haben wir seit 100 Jahren nicht erlebt, seit der Pandemie von 1918."