Emma Coronel (31), Ehefrau von Drogenboss El Chapo festgenommen

In den USA ist die Ehefrau des ehemaligen Drogenbosses Joaquin El Chapo Guzman verhaftet worden. Die 31-jährige Emma Coronel soll u.a. Kokain, Heroin und Marihuana in die USA geschmuggelt haben.

Sie hat einen mexikanischen und einen US-amerikanischen Pass.

Emma Coronel wird auch vorgeworfen, einen Gefängnisausbruch ihres Mannes in Mexiko 2015 mit organisiert zu haben.

Der Chef des berüchtigten Drogenkartells Sinaloa, Joaquín „El Chapo“ Guzmán, war 2019 in New York zu lebenslanger Haft plus 30 Jahren verurteilt worden. Der 63-Jährige ist in einem Hochsicherheitsgefängnis in Colorado inhaftiert.