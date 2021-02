Ein Gericht in Celle hat den Mann, der sich Abu Walaa nennt und unter diesem Namen bekannt ist, zu einer Haftstrafe von 10 Jahren und sechs Monaten verurteilt.

Drei Mitangeklagte bekamen im Prozess vor dem Oberlandesgericht Celle Haftstrafen zwischen gut vier und acht Jahren.

Das Gericht erklärte Abu Walaa wegen Unterstützung und Mitgliedschaft in der islamistischen Terrororganisation für schuldig. Der 37-jährige Hassprediger aus dem Irak und sein Netzwerk haben nach Überzeugung der Richter junge Leute vor allem im Ruhrgebiet im Land Nordrhein-Westfalen sowie in Niedersachsen radikalisiert und in die IS-Kampfgebiete nach Syrien und in den Irak geschickt.

Abu Walaa soll in direktem Kontakt mit dem sogenannten "Islamischen Staat" gestanden haben. Erwar Imam der Moschee des inzwischen verbotenen Vereins "Deutscher Islamkreis Hildesheim". Auch die beiden Mitangeklagten Boban S. und Hasan C. galten als hasserfüllte Prediger.