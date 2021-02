Tschechische Krankenhäuser am Anschlag

Der Kurort Karlovy Vary im tschechischen Westböhmen, bekannt für seine gesunden Quellen und das internationale Filmfestival. Heute gleicht der Ort einer Geisterstadt.

Im regionalen Krankenhaus sammeln sich Covid-19 Patient:Innen aus dem Umland – darunter die schwer betroffenen Regionen Cheb und Sokolov. Die Intensivstation arbeitet am Rande ihrer Kapazitäten.

Heute Morgen hatten wir noch sechs Betten auf der Intensivstation, aber das kann sich in einer Stunde ändern und in zwei Stunden wieder. Wir versuchen, die Situation zu entspannen. Wir verlegen Patienten in nahegelegene Krankenhäuser - etwa 10 bis 15 Patienten werden jeden Tag in benachbarte Krankenhäuser gebracht. Vladislav Podracky Sprecher des Krankenhauses Karlovy Vary

Wenn sich etwas ändert, dann sicher nicht zum Besseren. Ärzt:Innen, Schwestern, das gesamte medizinische Personal ist erschöpft.

Das Gesundheitsministerium in Prag hat die insgesamt verfügbaren Ressourcen im Blick – und ist in großer Sorge. Man will um Hilfe aus dem Ausland bitten, wenn 90 Prozent der intensivmedizinischen Kapazitäten ausgelastet sind.

In zwei Wochen sind unsere Kapazitäten ausgelastet, unsere Intensivbetten werden dann voll belegt sein. Die Tschechische Republik war noch nie in so einer Situation. Vladimir Cerny Stellvertretender tschechischer Gesundheitsminister

Besserung ist in der Tschechischen Republik nicht in Sicht. Tägliche werden etwa 11.000 neue Covid-19 Fälle gemeldet. Zu den jüngtsen Covid-positiv getesteten gehört auch Ex-Präsident Vaclav Klaus, ein Maskenverweigerer. In der Öffentlichkeit wollte er keine Maske zu tragen, dies sei eine Einschränkung der Menschenrechte.

Ab Donnerstag hat die tschechische Regierung das Tragen von FFP2-Masken an allen öffentlichen Orten und in Verkehrsmitteln angeordnet ... und warnt schon jetzt vor schärferen Maßnahmen.