Corona am 25.02.: Harter Lockdown für Dünkirchen, Schweden verschärft

In Dünkirchen und in den Gemeinden von Flandern gilt am Wochenende eine Ausgangssperre von diesem Wochenende an. Es gibt die üblichen Ausnahmen, wie Einkäufe oder dringende medizinischen Gründe. Alle Geschäfte außer Supermärkte werden geschlossen. Ich wiederhole, die Dynamik der Pandemie ist in unserem Land sowie in Europa nicht gut.