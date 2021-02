Brand in Istanbul: Mutter wirft ihre Kinder aus der 3. Etage

In Istanbul hat die beherzte Aktion einer Mutter das Leben ihrer vier Kinder gerettet. Wegen eines Stromzählers war in einem fünfstöckigen Wohnhaus im Stadtteil Esenler ein Feuer ausgebrochen. Die Mutter und ihre Kinder wurden vom Feuer in der Wohnung eingeschlossen.

Kurzentschlossen warf die Frau ihre Kinder aus der dritten Etage des brennenden Hauses, hinunter zu den Menschen auf der Straße, die die Kinder in Decken auffingen. Diese Aufnahmen der Passantin Gamze Sevil zeigen, wie die Mutter zwei Kinder durch ein Fenster hebt, während um sie herum Rauchschwaden aufsteigen, und sie in die vor dem Haus versammelte Menschenmenge fallen lässt.

Nach der Löschung des Brandes konnten alle in dem Gebäude verbliebenen Menschen gerettet werden. Die Mutter und ihre Kinder wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht.