Die Nachrichten an diesem Freitag - Euronews am Abend am 26.02.

😷 Guten Abend! Auch wenn erst sehr wenige Leute in Europa bereits geimpft sind, ist der Impfpass so gut wie beschlossen. Was die, die in haben werden, dürfen, ist aber nicht ganz klar.

Ein Impfstoff aus China wird jetzt auch in der EU eingesetzt.

🦠 Das ist die Corona-Lage in Deutschland an diesem Freitag.

🔴 In Istanbul hat eine Frau bei einem Brand ihre Kinder aus dem 3. Stock geworfen.

🌍 Birkenstock wird französisch! Wie das kommt.

🔴 Der Fall Metzelder wird immer ekliger und komplizierter.

🐶 Lady Gaga bietet einen enormen Finderlohn, um ihre Hunde zurückzubekommen.

🙈 Und Gwyneth Paltrow verkauft alles Mögliche, das angeblich gegen Folgen von Covid-19 hilft, zum Beispiel Duftkerzen, die riechen wie gewisse Körperteile der Schauspielerin.

🙂 Passen Sie gut auf sich auf - und haben Sie ein angenehmes Wochenende!