🙃 Guten Abend!

🐰 An diesem Mittwoch gibt es eine Entscheidung in Berlin. Was wird gelockert und was nicht - zu Ostern?

🇨🇭 Die Schweiz macht sich locker(er): Was geht wieder und was geht (noch) nicht?

👧🏻 Wenn Kinder schwer an Covid-19 erkranken. Wir haben mit einem Experten über PIMS und Post-Covid gesprochen.

😷 In Israel müssen Sie nicht in die Zwangsquarantäne, wenn Sie ein spezielles Armband tragen.

🖤 Heute vor 30 Jahren starb der Popstar, Poet und Provokateur Serge Gainsbourg.

🔴 Ohne Kino ist alles anders: Das ist die Berlinale in Zeiten von Corona!

💚 Mit lieben Grüßen aus dem Newsroom!