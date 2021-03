20 Mio. Selbsttests pro Woche? Jens Spahn unter Druck

Bringen Selbsttests plus Impfungen die Wende in der Corona-Krise in Deutschland? Bei Aldi in Essen sind die ersten Selbsttests eingetroffen, die offenbar zum Preis von 24 Euro 99 für fünf Stück angeboten werden sollten.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SDP) hatte kritisiert, dass Schnelltests zwar beim Discounter angeboten würden, aber nicht in Schulen und Kitas zur Verfügung stehen.

Gesundheitsminister Jens Spahn gerät immer mehr unter Druck, doch er verteidigt sich. Bei der Pressekonferenz in Berlin mit RKI-Chef Lothar Wieler sagte Spahn am Freitag: "Ich habe jetzt gestern noch in einigen Telefonaten von einigen Herstellern gesagt bekommen, dass sie es schaffen, sogar 20 Millionen Tests pro Woche zu produzieren. Mit 20 Millionen Selbst-Tests pro Woche könnte man jeden Schüler zwei Mal pro Woche testen oder ihnen den Selbsttest ermöglichen.

"Herr Spahn" war auf Twitter am Freitagabend Trending Topic.

In mehreren Medien - wie BILD und Spiegel - wird in Kommentaren nach zu wenig Masken, zu wenig Impfstoff und jetzt zu wenig Schnelltests der Rücktritt von Jens Spahn gefordert. In den Umfragen war der CDU-Politiker schon in den vergangenen Wochen abgerutscht.