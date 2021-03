In Teilen Österreichs sind die Corona-Maßnahmen wegen anhaltend hoher Infektionszahlen verschärft worden. In Radstadt und Bad Hofgastein traten für zwei Wochen Ausreisebeschränkungen in Kraft. Die Gemeinden dürfen nur mit einem negativen Test verlassen werden.

Für den Kärntner Bezirk Hermagor werden ab Dienstag Ausfahrtskontrollen eingeführt.

An den Ortsausgängen von Radstadt und Bad Hofgastein kontrollierten Sicherheitskräfte die Testergebnisse. Dadurch kam es zu Staus und Verzögerungen, was besonders bei Pendlern und Studenten für Unmut sorgt.

Nicht betroffen von den Maßnahmen sind Unter-15-Jährige und Menschen, die beweisen können, dass sie in den vergangenen sechs Monaten an Covid erkrankten.