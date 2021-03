Luftfahrt-Erbe Olivier Dassault (69) bei Hubschrauber-Absturz getötet

Der Milliardär und Politiker Olivier Dassault - einer der Erben des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Dassault - ist bei einem Absturz in der Nähe von Deauville am Ärmelkanal ums Leben gekommen. Der 69-jährige konservative Abgeordnete war mit seinem privaten Hubschrauber unterwegs. An Bord waren nur der Pilot - der ebenfalls starb - sowie Olivier Dassault.

Er war der Sohn von Serge Dassault und Enkel der Gründers des Familienunternehmens Marcel Dassault.

In seiner Jugend hatte Olivier Dassault die "École de l’air", die Militärhochschule der französischen Luftstreitkräfte, absolviert, bevor er Aufgaben im Familienkonzern übernahm.

Präsident Emmanuel Macron schrieb auf Twitter: "Olivier Dassault liebte Frankreich. Er war ein Industriekapitän, Lokapolitiker und Reserveoffizier der Luftwaffe, der sein ganzes Leben Frankreich gedient hat." Sein plötzlicher Tod sei ein großer Verlust.

Olivier Dassault gehörte mit einem Vermögen von mindestens 5 Milliarden Euro zu den reichsten Personen in Frankreich.