Keine Hinweise auf AstraZeneca nach Tod von Krankenschwester (49)

Der Artikel ist ein Update des Berichts vom vergangenen Sonntag.

Zehn Tage nach einer Impfung mit dem Impfstoff gegen das Coronavirus von AstraZeneca war eine Krankenschwester aus Zwettl in Niederösterreich offenbar an einem Blutgerinnsel verstorben. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA gibt jetzt eine Art Entwarnung, denn sie hat keine Hinweise darauf, dass der Impfstoff den Tod der Frau verursacht hat.

Die EMA schreibt: "Die Charge ABV5300 wurde an 17 EU-Länder1 geliefert und umfasst 1 Million Dosen des Impfstoffs. Einige EU-Länder haben daraufhin auch diese Charge als Vorsichtsmaßnahme ausgesetzt, während eine umfassende Untersuchung läuft. Obwohl ein Qualitätsmangel zum jetzigen Zeitpunkt als unwahrscheinlich angesehen wird, wird die Qualität der Charge untersucht."

Weiter wird erklärt: "Der Sicherheitsausschuss PRAC der EMA (...) untersucht die mit der Charge gemeldeten Fälle sowie alle anderen Fälle von thromboembolischen Ereignissen und anderen Erkrankungen im Zusammenhang mit Blutgerinnseln, die nach der Impfung gemeldet wurden. Die bisher vorliegenden Informationen deuten darauf hin, dass die Zahl der thromboembolischen Ereignisse bei geimpften Personen nicht höher ist als in der Allgemeinbevölkerung."

Das österreichische Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) sah schon zuvor "keinen kausalen Zusammenhang" zwischen der Impfung und dem Tod der Krankenschwester.

Zudem hatte eine 35-Jährige nach ihrer Impfung eine Lungenembolie bekommen. Ihr geht es laut Informationen aus dem Krankenhaus Zwettl inzwischen wieder besser.

Als Vorsichtsmaßnahme wurden die anderen Impfdosen aus derselben Charge in Österreich nicht mehr verimpft. Deshalb mussten am vergangenen Sonntag in Kärnten zahlreiche Impftermine von Gesundheitspersonal, Lehrerinnen und Lehrern sowie Kita-Beschäftigten verschoben werden. Das meldet der ORF.

Gert Kurath, Corona-Sprecher des Landes Kärnten bestätigte laut ORF: *Ein Teil der Charge, die jetzt betroffen ist, ist auch nach Kärnten geliefert und auch verimpft worden. Mit Anweisung des Bundesministeriums wurde das in Kärnten eingestellt." Alle, deren Termin jetzt ausfalle, würden so schnell wie möglich aus einer anderen Charge geimpft.

Es sollte auch eine regionale Hotline eingerichtet werden, auf der sich besonders Personen, die mit derselben Charge geimpft worden waren, informieren können.