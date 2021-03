Covid-19: Inzidenz in Deutschland steigt auf 72,4

An diesem Freitag meldet das Robert Koch-Institut 12 834 neue bestätigte Ansteckungen mit dem Coronavirus. Gleichzeitig sind 252 Menschen in Deutschland nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner:innen steigt auf 72,4.

"Die dritte Welle rollt heran" schreibt die Süddeutsche Zeitung und verweist vor allem auf die britische Mutante des Coronavirus.

Auch in Italien liegt die Zahl der Neuinfektionen mit 25 673 zum Wochenende höher als in den Tagen zuvor. Die Gesundheitsbehörden verzeichnen 373 weitere Todesfälle.

Streit ums Impfen bei Hausärzt:innen

Gesundheitsminister Jens Spahn besuchte zwar einen Impftermin in einer Arztpraxis in Berlin, doch schnell wird es kaum Impfen bei der Hausärztin oder dem Hausarzt geben.

Arztpraxen sollen erst im April auf breiter Front einbezogen werden. Nach einer Empfehlung der Gesundheitsminister von Bund und Ländern sollen Impfungen in Praxen «frühestmöglich», aber spätestens in der Woche vom 19. April starten. Verfügbarer Impfstoff soll jedoch weiter zuerst an die bestehenden regionalen Impfzentren der Länder gehen.

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, warnte vor Verzögerungen bis in den Mai: «Wir befürchten, dass mit diesem Beschluss das wohnortnahe, flächendeckende und schnelle Impfen in den Praxen im April nicht mehr stattfinden wird. Wenn wir aber eines nicht haben, dann ist es Zeit.» Ein rasches Durchimpfen der Bevölkerung sei selbst mit aufgestockten Impfzentren nicht zu erreichen. «Das geht nur mit den Praxen: Fünf Millionen Impfungen in der Woche sind dort absolut machbar.»

Die KBV kritisierte, dass zuerst die Impfzentren Impfstoffe bekommen und dann die Praxen mit den übrig gebliebenen Resten folgen sollten. «Den Impfturbo können wir so noch nicht auf Straße bringen», sagte Gassen. Die Länder hätten das Verfahren unnötig verkompliziert. Der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, sagte im Deutschlandfunk: «Wir sind nicht nur bereit, wir scharren seit Wochen ungeduldig mit den Hufen.»

Der Fachminister-Empfehlung zufolge sollen die Impfzentren im April pro Woche mit 2,25 Millionen Dosen beliefert werden. Darüber hinaus verfügbare Impfstoffe sollen «frühestmöglich» an Praxen gehen. Im Bundesgesundheitsministerium hieß es, für einen Start in den Praxen brauche es eine gewisse wöchentliche Mindestmenge an Impfstoff. Um dem Wunsch der Länder entsprechen zu können, ihre Impfzentren wie bisher auszulasten, könnten die Praxen wohl erst Mitte April starten.