Die Explosionen, die am Wochenende ein Militärlager und das umliegende bewohnte Gebiet in Äquatorialguinea dem Erdboden gleichmachten, forderten "weit mehr" Leben als die offizielle Zahl von 105 Toten, so Human Rights Watch und drängte auf eine unabhängige Untersuchung der Katastrophe.

Präsident Teodoro Obiang Nguema, der das ölreiche Land seit 42 Jahren mit eiserner Faust regiert, beschuldigte das Militär der "Nachlässigkeit", Munition so nahe an Wohngebieten gelagert zu haben.

Das Staatsfernsehen berichtete, dass 105 Menschen getötet und 615 verletzt wurden, als das Lager Nkoa Ntoma außerhalb des Wirtschaftszentrums Bata, in dem 800.000 der 1,4 Millionen Einwohner des Landes leben, in Flammen aufging.

Human Rights Watch sagte unter Berufung auf die lokale Menschenrechtsgruppe EG Justice, dass "basierend auf der Anzahl der Leichen, die aus den Trümmern gezogen wurden, die tatsächliche Zahl der Opfer viel höher ist."

Unterstützung durch Spender und Hilfsgruppen sollten direkt an die Opfer und ihre Familien geschickt werden, anstatt über die Regierung, "angesichts des hohen Niveaus der Korruption in Äquatorialguinea".

Die vier verheerenden Explosionen hatten das Lager, in dem Spezialkräfte, Polizisten und deren Familien untergebracht sind und nahe gelegene Wohngebiete dem Erdboden gleichgemacht.

Obiang kündigte eine Untersuchung der Katastrophe an und gab an, dass die Explosionen von einem örtlichen Bauern ausgelöst wurden, der in der Nähe von Sprengstoff- und Munitionslagern Brandrodung betrieben hätte. Laut Verteidigungsministerium wurden die Explosionen durch großkalibrige Munition verursacht worden und hätte "Schockwellen verursacht, die zahlreiche Häuser in der Nähe völlig zerstört haben".

Laut Human Rights Watch gebe es allerdings "unbestätigte Berichte ... dass das Feuer von Soldaten gelegt wurde, die den Befehl hatten, Gestrüpp zu verbrennen, und dass es sich dann auf die Waffenkammer ausbreitete, oder dass es während eines schief gelaufenen Trainings zum Gebrauch von Sprengstoffen gelegt wurde."