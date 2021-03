US-Präsident Joe Biden verspricht Impfungen für alle ab Mai

US-Präsident Joe Biden will die Staffelung nach Impfgruppen in der Corona-Pandemie aufheben und die Impfkampagne beschleunigen. Spätestens ab Mai dürften sich alle Erwachsenen unabhängig vom Alter impfen lassen.

Auch Medizinstudenten, Tierärzte und Zahnärzte sollen künftig Impfungen durchführen. Bei seiner ersten großen Fernsehansprache an die Nation stellte Biden seinen Landsleuten in Aussicht, am Nationalfeiertag am 4. Juli wieder in kleinen Gruppen feiern zu können.

"Nach diesem langen, harten Jahr wird der nächste Unabhängigkeitstag etwas ganz Besonderes sein. Wir werden nicht nur unsere Unabhängigkeit als Nation feiern, sondern auch unsere Unabhängigkeit von diesem Virus feiern. Aber um dorthin zu gelangen, dürfen wir unsere Wachsamkeit nicht vernachlässigen. Dieser Kampf ist noch lange nicht vorbei".

Der US-Präsident hat ein gigantisches Konjunkturpaket gegen die Coronakrise in Kraft gesetzt. Der Umfang in Höhe von umgerechnet rund 1,6 Billionen Euro entspricht fast zehn Prozent der jährlichen US-Wirtschaftsleistung.

Es soll die hart von der Pandemie getroffene Wirtschaft ankurbeln und Millionen neuer Jobs schaffen.